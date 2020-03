Biden på veg mot nominasjonen etter fire valsigrar

utenriks

Sigeren i den største av delstatane som hadde nominasjonsval tysdag, nemleg Michigan, var særleg viktig for Biden, og særleg smertefullt for Bernie Sanders, som vann delstaten for fire år sidan.

Prognosane viser at Biden har ei leiing på over 10 prosentpoeng over Sanders.

Biden vann som forventa stort i Mississippi, ein sørstat med ei stor afroamerikansk befolkning, i relativt konservative Missouri og i Idaho. Det har enno ikkje komme noko resultat frå North Dakota eller Washington.

Aukar leiinga

Men med dei tre sigrane har Biden auka leiinga si i talet på delegatar til Demokratanes landsmøte til sommaren, ei leiing som kan bli svært vanskeleg for Sanders å ta igjen.

Biden viste at han kan trekke stemmene til arbeidarklasseveljarar og afroamerikanarar, to grupper som er avgjerande for å vinne nominasjonen. Dei er òg avgjerande for Demokratane for vinne valet til hausten.

Bitter pille

For Sanders var nederlaget i Michigan ei bitter pille og eit tungt slag mot håpet om å bli Demokratanes presidentkandidat. Han satsa dei siste dagane alt på Michigan og droppa valmøte i Mississippi som han visste han ville tape.

Ein siger i Michigan ville vist at han hadde evna til å trekke veljarar frå andre grupper enn ungdommen, som heilhjarta har støtta opp om han.

Tapet var spesielt bittert sidan det var den overraskande sigeren over Hillary Clinton i 2016 som for alvor gjorde kandidaturet hans til ein trussel for Clinton.

Strekte ut ei hand

Biden strekte ut ei hand til Sanders etter at sigeren var i boks.

– Eg vil takke Bernie Sanders og tilhengarane hans for den utrøyttelege energien deira og lidenskapen. Vi har same mål, og saman skal vi slå Donald Trump og samle denne nasjonen igjen, sa han til jublande tilhengarar i Philadelphia i Pennsylvania, der det er nominasjonsval neste veke.

Nominasjonsvala tysdag var første gong kampen om nominasjonen i praksis var mellom to kandidatar.

Rett før og etter supertysdagen for ei veke sidan avslutta både Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Michael Bloomberg og Elizabeth Warren forsøka sine på å bli kandidat.

Dei tre første, og dessutan Beto O'Rourke, Cory Bookar og Kamala Harris, har alle stilt seg bak Biden, medan Warren enno ikkje har sagt kven ho vil støtte, sjølv om ho politisk står nærare Sanders.

Biden mest valbar

Nyheitsbyrået Associated Press har gjort ei grundig meiningsmåling om preferansane til veljarane i tre av delstatane – Mississippi, Missouri og Michigan.

Dei viser at Biden har styrken sin blant eldre veljarar, moderate og kvinner. Han var sterkast òg i arbeidarklassen og vann eit fleirtal av dei 60 prosent av Michigans veljarar som ikkje har ei college-grad.

Han var òg sterkast blant svarte. I Mississippi vann han 75 prosent av stemmene til afroamerikanarane, mot 15 prosent for Sanders.

Sanders har som venta betydeleg støtte blant unge, men greidde ikkje å utvide støtta si mellom anna grupper.

Eit fleirtal av dei som vart spurde, meiner at Biden er best eigna til å slå Trump, men mange meiner òg at Sanders kunne klare det.

Politisk viser likevel målinga at politikken til Sanders står sterkt. I alle tre delstatar meiner dei spurde at helsepolitikk er den klart viktigaste saka. Sjølv om dei fleste meiner at det økonomiske systemet i USA er svært urettferdig, låg økonomi lenger nede på prioritetslista.

