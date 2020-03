USA-uttrekking i Afghanistan blir overskygd av usemje mellom Ghani og Taliban

utenriks

Amerikanske styrkar har starta uttrekkinga frå ein base i Lashkar Gah, hovudstaden i Helmand-provinsen sør i landa, og ein base i Herat, aust i Afghanistan, opplyste ein amerikansk tenestemann tysdag.

Omar Zwak, ein talsmann for guvernørkontoret i Helmand, opplyser til AFP at 20–30 soldatar har forlate Lashkar Gah sidan helga. AP får opplyst av ein amerikansk tenestemann at hundrevis av soldatar er på veg ut av Afghanistan.

Uttrekkingsavtalen stiller krav til Taliban om å legge band på ytterleggåande grupper som IS og al-Qaida. Taliban skal òg gjennomføre samtalar med Afghanistans regjering.

Uvisse rundt Oslo-møte

Men president Ashraf Ghani har sidan helga sådd uvisse rundt forhandlingane med Taliban. Fangeutveksling er eit eige avtalepunkt og ein klar føresetnad for forhandlingar. Men partane er tilsynelatande svært usamde om kor mange fangar utvekslinga skal omfatte.

Det var amerikanske kjelder som opplyste førre helg at representantar for Taliban og den afghanske regjeringa etter planen skulle setje seg ved forhandlingsbordet i Oslo tysdag 10. mars. Noreg har lenge vore nemnt som mogleg legg til rette for slike forhandlingar.

– Det naturlege er at det er partane som svarer på spørsmål om framdrifta når det gjeld implementeringa av avtalen frå Doha og erklæringa frå Kabul, begge av 29. februar. Dette gjeld òg spørsmål om forhandlingsstad og oppstartsdato. Som vi òg tidlegare har sagt, følgjer Noreg prosessen tett. Partane er kjente med at vi er villige til å hjelpe dei i deira arbeid, dersom dei ønsker det, og dei trur vi kan vere til hjelp. Utover dette har vi ingen kommentarar, seier kommunikasjonsrådgivar Guri Solberg i Utanriksdepartementet til NTB.

Fangeutveksling

Taliban inngjekk 29. februar ein avtale med USA, som opnar for at dei amerikanske styrkane skal trekkast ut av Afghanistan innan 14 månader.

Avtalen opnar òg for direkte forhandlingar mellom opprørarane og den afghanske regjeringa, men Taliban krev først lauslating av 5.000 fangar. Sjølv tilbyr dei seg å lauslate 1.000 fangar. Ghani nektar å gå med på dette og krev garantiar for at lauslatne Taliban-fangar ikkje vender tilbake til slagmarka.

Ghani vart utropt til vinnar av valet i september. Under innsettingsseremonien måndag sa Ghani at planen er å presentere eit forhandlingsteam om kort tid.

Same dag heldt rivalen Abdullah Abdullah sin eigen innsettingsseremoni. Abdullah meiner valet var prega av omfattande fusk. Abdullah, som planlegg å danne ei parallell regjering, har sagt at han ikkje stiller nokon førehandsvilkår for å ta fatt på samtalar mellom afghanske styresmakter og Taliban.

Overskygde av personkonflikt

Konflikten mellom Ghani og Abdullah skaper uvisse rundt fredsprosessen og risikerer å kaste landet ut i ei ny valdsbølgje.

USA avviser Abdullahs framgangsmåte og oppmodar Kabul til å tale med samla stemme før forhandlingane med Taliban kan starte.

– Vi motset oss på det sterkaste alle handlingar om å danne ei parallell regjering og all bruk av makt for å løyse politisk usemje, sa utanriksminister Mike Pompeo måndag.

– Det er av avgjerande tyding for framtida i landet, og spesielt for fredssaka, at ein prioriterer ei inkluderande regjering og eit sameina Afghanistan, sa Pompeo.

Same dag bad USA om at FNs tryggingsråd seinare tysdag stemmer over fredsavtalen som landet har forhandla fram med Taliban.

Førespurnaden om avstemming har komme etter forhandlingar om eit resolusjonsutkast, opplyste diplomatiske kjelder.

