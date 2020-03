utenriks

Blant hovudtiltaka er at svensk helsevesen får tilført meir middel.

– Det skal ikkje vere pengemangel som stansar arbeidet mot smittespreiing, seier finansminister Magdalena Andersson.

I tillegg varslar regjeringa nye reglar som gjer mogleg at tilsette jobbar mindre i staden for å bli sagde opp. Staten vil vere med å ta rekninga for dette tiltaket, varslar regjeringa.

Det er likevel ikkje endeleg semje i regjeringa om pakka, og kva ho vil utgjere, er framleis ikkje kjent.

