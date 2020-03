Nederlands konge beklagar valdeleg kolonikrig i Indonesia

utenriks

Kongens unnskyld kom under eit statsbesøk i Indonesia, rett etter at Willem-Alexander og dronning Maxima hadde møtt president Joko Widodo.

Indonesia erklærte seg sjølvstendig 17. august 1945 etter å ha vore okkupert av Japan under andre verdskrigen og etter fleire hundre år med nederlandsk styre i det søraustasiatiske øyriket. Deretter følgde fire år med væpna kamp og internasjonalt press før Nederland aksepterte Indonesias sjølvstende i 1949.

Frigjeringskrigen innebar «ein smertefull separasjon som kosta mange liv», sa den nederlandske kongen tysdag.

– Eg vil uttrykke mi beklaging og seie unnskyld for den overdrivne valdsbruken nederlendarane stod for i den tida. Det gjer eg vel vitande om at ramma familiar kjenner smerte og tap den dagen i dag, heldt Willem-Alexander fram.

– Fortida kan ikkje viskast ut, men må anerkjennast av kvar generasjon, la han til.

I 2013 beklaga Nederlands regjering massedrapa som vart gjort av den nederlandske hæren under frigjeringskrigen på 1940-talet. Fråsegna på tysdag er den første frå ein nederlandsk monark, ifølgje fleire kjelder.

Kongeparet besøkte òg ein nederlandsk krigskyrkjegard i Jakarta tysdag.

(©NPK)