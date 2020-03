Koronaviruset spreier seg i Afrika

utenriks

Frykta er at sjukdommen skal få fotfeste i land som det folkerike Nigeria. Det mest folkerike landet i Afrika har så langt to stadfesta tilfelle. Sjølv om landet er i stand til å handtere mindre utbrot, vil eit stort utbrot vere lammande.

Søndag døydde ein 60 år gammal tyskar i Egypt etter akutt lungebetennelse som følgje av covid-19. Det er det første koronarelaterte dødsfallet som er registrert på kontinentet. Egypt er så langt det hardast ramma landet i Afrika med 59 stadfesta tilfelle.

Mangel på testutstyr

Tysdag er det registrert 104 smittetilfelle fordelt på ti land i Afrika. Av desse er 14 av tilfella sør for Sahara, ifølgje Al Jazeera.

I februar uttrykte generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdshelseorganisasjonen (WHO) spesiell uro for risikoen for koronautbrot i Afrika og bad om 675 millionar dollar i donasjonar for å auke beredskapen i sårbare afrikanske land.

Førebels har 33 av dei 47 landa sør for Sahara testmoglegheiter, noko som er betydeleg meir enn i februar då det var berre to. Innan nokre få veker vil alle landa ha utstyr til å teste for koronaviruset.

Ikkje kapasitet

Afrika har tette handelssamband med Kina, men så langt kan alle dei stadfesta tilfella sporast tilbake til Europa.

Kontinentet strevar allereie med ei rekkje andre sjukdomsutbrot, ifølgje Michael Yao, som er sjef for WHOs nødoperasjonar i Afrika. Han er uroa over at det ikkje er nok kapasitet til å behandle kritiske tilfelle av koronaviruset, ifølgje BBC.

– Vi rår land til i det minste å registrere tilfelle tidleg for å unngå spreiing av det nye viruset internt i lokalsamfunnet. Ei slik utvikling vil bli vanskeleg å handtere, seier Yao, som mellom anna har vore involvert i handteringa av ebola både i perioden 2014–2016 og no nyleg under utbrotet i Kongo.

2000 milliardar dollar

FN åtvara måndag om at viruset i verste fall kan koste den globale økonomien 2000 milliardar dollar i år.

FNs organisasjon for handel og utvikling (UNCTAD) konkluderer i ein rapport med at epidemien vil dytte nokre land inn i resesjon og betydeleg redusere veksten i den globale økonomien gjennom året. Dei anslår ein vekst på «godt under» 2,5 prosent i 2020.

Det er mest sannsynleg at veksten vil bli under 2 prosent, noko som vil tyde tap av verdiar på rundt 1000 milliardar dollar, ifølgje rapporten.

(©NPK)