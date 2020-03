Italiensk lege fortel om krigsliknande prioritering av viruspasientar

utenriks

Over 460 personar har mista livet i Italia som følgje av virusepidemien. I Bergamo i Nord-Italia er situasjonen kritisk, fortel anestesilege Christian Salaroli på Papa Giovanni XXIII-sjukehuset byen.

– Vi må velje kven vi skal behandle og kven vi ikkje skal behandle ut frå alder og helsetilstand. Det er som i ein krig. Folk må halde seg heime, seier han til den italienske avisa Corriere della Sera.

Salaroli beskriv ein situasjon som er så kritisk at han og kollegaene må velje pasientar som kan og ikkje kan tole mekanisk gjenoppliving (intubering).

Fulle sjukehus

Den italienske anestesilegeforeininga Siaarti meiner det kan bli nødvendig med ei aldersgrense på innlegging i intensivavdelingar, og at dei med størst sjansar for å overleve skal prioriterast, skriv Aftenposten.

Sjukehusa i Nord-Italia byrjar allereie å bli fulle, og prognosar frå professor Giancomo Grasselli ved Milano-sjukehuset viser at Italia kan forvente 3.000 intensivpasientar om eit par vekers tid, skriv NRK.

– Dette kan bli ein katastrofe, sa Grasselli då han måndag snakka på videolink til det norske intensivmiljøet.

Skjerpar restriksjonane

Italias statsminister Giuseppe Conte varsla måndag at det blir innført karantenereglar over heile Italia. Frå no av må alle italienarar dokumentere at dei har ein god grunn viss dei vil reise utanfor områda der dei bur. Tiltaka som inntil no har omfatta den «raude sona» i Nord-Italia, skal gjelde heile landet.

– Det vil ikkje lenger berre vere ei raud sone. Det vil vere eitt Italia, eitt beskytta område, sa Conte i ein TV-sendt tale.

Han bad alle italienarar halde seg heime og avlyse offentlege samkommer. I tillegg blir all italiensk idrett innstilt, inkludert toppfotballen. Alle skular og universitet vil vere stengde fram til 3. april.

Talet på smitta i landet har auka frå 7.375 til 9.172. Det er registrert 97 nye dødsfall, og det samla talet på døde som følgje av virusepidemien er no 463.

(©NPK)