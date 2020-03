Isolert Italia kjempar mot viruset

utenriks

Over 460 personar har mista livet i Italia som følgje av virusepidemien. I Bergamo i Nord-Italia er situasjonen kritisk, fortel anestesilege Christian Salaroli på Papa Giovanni XXIII-sjukehuset.

– Vi må velje kven vi skal behandle, og kven vi ikkje skal behandle, ut frå alder og helsetilstand. Det er som i ein krig. Folk må halde seg heime, seier han til den italienske avisa Corriere della Sera.

Salaroli beskriv ein situasjon som er så kritisk at han og kollegaene må velje pasientar som kan tole mekanisk gjenoppliving (intubering).

Kan bli katastrofe

Den italienske anestesilegeforeininga Siaarti meiner det kan bli nødvendig med ei aldersgrense på innlegging på intensivavdelingar, og at dei med størst sjansar for å overleve, skal prioriterast, skriv Aftenposten.

Sjukehusa i Nord-Italia byrjar allereie å bli fulle, og prognosar frå professor Giancomo Grasselli ved Milano-sjukehuset viser at Italia kan forvente 3.000 intensivpasientar om eit par veker, melder NRK.

– Dette kan bli ein katastrofe, sa Grasselli då han måndag snakka på videolink til det norske intensivmiljøet.

Skjerpar restriksjonane

Italias statsminister Giuseppe Conte varsla måndag at det blir innført karantenereglar over heile Italia. Frå no av må alle italienarar dokumentere at dei har ein god grunn viss dei vil reise utanfor områda der dei bur.

Tiltaka som inntil no har omfatta den «raude sona» i Nord-Italia, skal gjelde heile landet. Dermed gjeld tiltaka 60 millionar menneske.

– Det vil ikkje lenger berre vere ei raud sone. Det vil vere eitt Italia, eitt beskytta område, sa Conte i ein TV-send tale.

Han bad alle italienarar halde seg heime og avlyse offentlege samankomstar. I tillegg blir all italiensk idrett, inkludert toppfotballen innstilt. Alle skular og universitet vil vere stengde fram til 3. april.

Talet på smitta har auka til 9.172, ifølgje oppdaterte tal tidlegare tysdag. Av desse utgjer det samla talet på døde som følgje av virusepidemien 463.

Tomme gater

Tysdag byrja italienarane å avfinne seg med den nye situasjonen. Gater, torg og kafear er stille. Den berømte Piazza del Duomo i Milano var nærast tom for folk. Trikkane gjennom sentrum av byen gjekk nesten utan passasjerar.

På Piazza Venezia i Roma, der fleire titals drosjer pleier å stå klare til å frakte turistar og lokale innbyggarar, var det berre to drosjer som var i drift tysdag morgon.

Den 48 år gamle drosjesjåføren Andrea fortel at han endeleg har klart å skaffe seg eit munnbind. Til AFP seier han at det knapt er nokre køyreoppdrag lenger og at det ikkje finst turistar som treng drosje.

Vatikanet stengt

Vatikanet kunngjorde tysdag at Petersplassen og Peterskyrkja har vorte stengd for publikum.

Regjeringas landsomfattande restriksjonar kallast «sjokkterapi» av avisa La Repubblica. Etter kunngjeringa til regjeringa vart det observert nokre tilfelle av panikkhandling. I Roma og Napoli var det køar i nokre døgnopne matbutikkar, der folk hamstra poteter, mjølk, sukker, mjøl og såpe, som om det var krigstilstandar, melder nyheitsbyrået Ansa.

Tre fotballspelarar frå Italias toppdivisjon vart observert blant dei mange som stod i kø for å hamstre mat i Napoli.

Tysdag morgon sende regjeringa ut ei kunngjering om at folk får lov til å gå utandørs for å gjere ordinære ting som å handle mat. Stenging av matbutikkar er eit ikkje-tema og matforsyninga vil sikrast på vanleg vis, heiter det.

