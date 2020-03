Europeiske flyplassar ventar 187 millionar færre reisande

utenriks

Berre i årets første kvartal anslår bransjeorganisasjonen ACI Europe ein nedgang i talet på reisande på 13,5 prosent. Det tyder over 1,3 milliardar euro – eller over 14 milliardar kroner – i tapte inntekter.

Italia ligg an til å bli hardast ramma av nedgangen i flytrafikken. Fleire flyselskap har innstilt rutene dit, og fleire land, blant dei Noreg, åtvarar mot reiser dit.

– Dei stålset seg no for ein fullstendig kollaps i flysambanda, seier ACI Europe-sjef Olivier Jankovec. Han seier virusutbrotet er i ferd med å bli «eit sjokk utan sidestykke for bransjen vår».

