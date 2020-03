Britisk mann kurert for hiv

utenriks

Det finst ingen spor av infeksjon 30 månader etter at mannen slutta med tradisjonell behandling, ifølgje ein studie som tysdag vart publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

– Vi har testa mange stader hiv liker å skjule seg, og prøvane har i hovudsak komme tilbake negative for eit aktivt virus, seier Ravindra Gupta, hovudforfattar av studien.

Den første personen som vart kurert for hiv, vart frisk i 2011 og blir omtalt som «Berlin-pasienten» i faglitteratur.

Stod fram

40 år gamle Adam Castillejo stod måndag fram i The New York Times som London-pasienten. Castillejo vart diagnostisert med hiv i 2003 og byrja i 2012 på medisinar for å bremse sjukdomsutviklinga. Men seinare det same året fekk han i tillegg ein kreftdiagnose.

I 2016 vart det gjennomført ein beinmergstransplantasjon, som er ein risikabel operasjon med 10 prosent dødsrate, for å behandle blodkreft. Han fekk stamceller frå donorar med ein genetisk mutasjon som hindrar HIV-viruset å utvikle seg. Færre enn éin prosent av europearar har denne mutasjonen i genmaterialet.

Ikkje allmenn kur

Forskarane har som forventa funne restar av «HIV-fossil» – fragment av viruset som er ute av stand til reproduksjon.

– Det er ganske vanskeleg å sjå for seg at alle spor av eit virus som infiserer milliardar av celler, blir eliminert frå kroppen, seier Gupta.

Dei åtvarar om at gjennombrotet ikkje betyr nokon ny allmenn kur for hiv, som leier til éin million dødsfall kvart år. Castillejos behandling var ein siste utveg sidan kreften sannsynlegvis ville tatt livet av han utan behandling.

