Kvinna vart plassert i karantene søndag, fortel den statlege kringkastingsstasjonen ERT. Ho har nyleg vore i Israel og Egypt.

Dei fleste nye smittetilfella i Hellas den siste tida har vore personar som deltok på ei pilegrimsreise til Israel og Egypt. Gruppa reiste med buss.

På Lesvos bur det over 19.000 asylsøkjarar i leiren Moria, som er bygd for 3.000 personar. Det har vore frykt for at koronaviruset skal spreie seg blant flyktningane i leiren.

