Rapport: Programvare aktiverte seg fire gonger før 737-ulykke

Programvara, kalla MCAS, dyttar nasen til flyet ned for å hindre det i å stegle. Denne programvara utløyste seg fire gonger medan flygarane i desperasjon streva med å få tilbake kontrollen over flyet like før det styrta 10. mars i fjor. Det viser ein førebels rapport som lufthavarikommisjonen i Etiopia la fram måndag.

Rapporten peikar òg på feil ved ein sensor, som førte til rekkja av hendingar som til slutt gjorde at flyet styrta. Flygarane burde ha fått simulatortrening med opplæring i kva dei skal gjere når systema i flyet sviktar, står det i rapporten.

Boeing lanserte flymodellen 737 Max og hevda at han i all hovudsak likna på den eldre 737-generasjonen, og at det derfor ikkje var behov for simulatortrening for å venje pilotane til systema i den nye flytypen.

Rapporten frå Etiopia kjem med tryggingsråd og gir nokre hint om årsaka til flystyrten, men den fullstendige analysen vil ikkje vere ferdig før den endelege rapporten blir klar seinare i år.

Alle dei 157 om bord mista livet i ulykka.

