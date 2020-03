utenriks

Recep Tayyip Erdogan ønsker å reforhandle avtalen mellom EU og Tyrkia om handtering av flyktningar og migrantar. Han vil mellom anna ha meir pengar frå EU, men budsjettkommissær Johannes Hahn seier at det er uaktuelt.

Erdogans innanriksminister sa i helga at presset på yttergrensa til EU no «berre er byrjinga» og trua med at det kan komme langt fleire. Samtidig gav presidenten ordre til kystvakta om å hindre migrantar i å krysse Egeerhavet.

