Analytikar: – Saudi-Arabia vil at dumpinga av oljeprisane skal smerte

– Det er forventningane til at Opec skal klare å samle seg om kutt i oljeproduksjonen som har halde oljeprisane oppe. Når medlemslanda ikkje vart samde fredag, kollapsar så heile marknaden, seier analytikar Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til NTB.

I 11.30-tida måndag formiddag låg prisen på eit fat nordsjøolje rundt 36 dollar, etter å ha vore nede i 31 dollar tidleg på morgonen. Ein pris på 36 dollar svarer til eit fall på rundt 20 prosent det siste døgnet.

Oljeprisfallet kjem etter brotet i forhandlingane mellom Opec-landa og Russland fredag. Opec-landa ønsker å redusere produksjonen på grunn av dramatisk lågare etterspørsel som følgje av koronaviruset som herjar i verda, men fekk ikkje med seg Russland på dette.

– Saudi-Arabia hemnar seg

Då Opec-landa ikkje vart samde om eit produksjonskutt, valde Saudi-Arabia å innleie priskrig.

– Saudi-Arabia hemnar seg på Russland ved å dumpe prisane og auke produksjonen. Det er det som leier til kollapsen, seier Bernhardsen.

Han meiner at marknaden, slik det er no, er uføreseieleg, og ser ikkje bort frå at det kan bli verre.

– Marknaden er ekstremt ustadig med store rørsler. Eg reknar med at Saudi-Arabia vil halde fram denne linja ei stund til, for dei vil vise at dei meiner alvor og at dumpinga av oljeprisen skal smerte. Fallet kan bli endå verre. Men dette kan òg reverserast fordi fallet dels er ei vilja handling, seier analytikaren.

Børsane stuper

Oljetunge Oslo Børs var etter eit par timars handel måndag formiddag ned 8 prosent. Samtidig fell børsane i London, Frankfurt og Paris med rundt 6 prosent.

Nordea-analytikaren meiner Opec på eitt eller anna tidspunkt må setje seg ved forhandlingsbordet og bli eit fungerande kartell igjen, men han tør ikkje å spå kor lang tid det vil ta før det skjer.

– Vil oljeprisen halde fram med å vere låg så lenge koronaviruset herjar?

– Når ein ser ein merkbar reduksjon i talet på nye smittetilfelle, vil nok ein del av fallet reverserast. Eg trur likevel ikkje vi vil komme tilbake til 60 dollar fatet så lenge talet på smitta aukar og Opec ikkje samarbeider.

Trur på rentekutt

Bernhardsen meiner det er for tidleg å spå korleis oljeprisfallet vil påverke norsk økonomi.

– Det kjem an på kor lenge vi blir liggjande på dette nivået og om det blir lågare aktivitet i oljesektoren. Samtidig er Noreg mindre avhengig av oljesektoren no enn det vi var under det førre store oljeprisfallet i 2014. Så vi er betre rusta til å takle det som måtte komme, seier han.

– Uansett trur vi at oljeprisfallet vi medverke til at Noregs Bank vil kutte i renta på rentemøtet neste veke, seier analytikaren.

