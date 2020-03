30 år sidan Litauen lausreiv seg frå Sovjetunionen

utenriks

Frigjeringa av Baltikum hadde ein fredeleg start, ei syngande lenke av folk som heldt kvarandre i hendene. Det første landet som gav draumane om sjølvstende liv, var Litauen, som erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen 11. mars 1990.

Resten av Baltikum følgde etter, og trass motstand og tilbakeslag frå sovjetiske styresmakter vart dei baltiske statane anerkjente som sjølvstendige i september året etter. I desember 1991 var Sovjetunionen definitivt historie.

Blodig natt

Regjeringa i Moskva hadde natt til 19. januar 1991 gått brutalt til verks mot litauiske sjølvstendeforkjemparar. Stridsvogner vart sett inn mot fjernsynstårnet, og 14 vart drepne og 700 såra. Tårnet vart tatt, og sendingane for eit fritt Litauen vart stansa.

I 2019 kom ein litauisk domstol til at 60 tidlegare sovjetagentar var skuldige i krigslovbrot i samband med aksjonen. Russland avviser dommen og meiner at rettssaka var politisk motivert.

Russland har heller aldri sett på overtakinga av Baltikum under andre verdskrigen som ein okkupasjon og derfor ikkje komme med noka formell unnskylding til Litauen.

Skriv om historia

Litauen og andre tidlegare okkuperte land har nyleg kritisert Russland for å bagatellisere overgrep frå kommunisttida.

Litauens president Gitanas Nauseda ser på Russland som den største trusselen mot hans eige land over tid og har lova å slå tilbake på alle forsøk på å skrive om historia.

Litauen har på si side fått kritikk for å samanlikne jødeutryddinga til nazistane med undertrykking frå kommunistane og for å ha tona ned det lokale samarbeidet med nazistane under krigen.

Psykologiprofessor Danute Gailiene ved universitetet i Vilnius seier at sovjettida framleis er traumatisk for mange generasjonar litauarar. Ho meiner det vil ta tid å forsone seg med overgrep og feilgrep.

– Vi har ikkje som samfunn komme oss heilt gjennom dette. Det er langt igjen, men vi er godt på veg, seier ho.

