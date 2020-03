Tyrkia og Hellas bruker tåregass medan menneske prøver å ta seg over grensa

utenriks

Tyrkia har utplassert rundt 1.000 politifolk langs grensa. Ifølgje tyrkiske styresmakter skal dei hindre at gresk politi driv flyktningar og migrantar tilbake.

Fredag morgon avfyrte både greske og tyrkiske styrkar tåregass frå kvar si side av grensa.

Tusenvis av flyktningar og migrantar har dei siste dagane vore stranda i ingenmannsland ved den greske grensa etter at tyrkisk grensekontroll tok slutt, og Tyrkia erklærte at grensene til Europa var opne. Mange av dei håper framleis på å ta seg over til Hellas.

