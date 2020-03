Internasjonal fagrørsle hardt ut mot oljefondet

utenriks

Statens pensjonsfond utland, betre kjent som oljefondet, hadde ved utgangen av 2018 investert 19,5 milliardar kroner i 28 av 112 selskap svartelista av FN for verksemd i israelske busetjingar.

Eitt år seinare hadde investeringane auka med 28 prosent til nærare 25 milliardar kroner, viser ein gjennomgang NTB har gjort.

To av dei største samanslutningane av fagforeiningar i verda, International Trade Union Confederation (ITUC) og UNI Global Union, krev no at oljefondet sel seg ut av dei 28 svartelista selskapa.

Dei to samanslutningane representerer til saman over 220 millionar fagorganiserte i over 150 land.

Gjennomgår retningslinjer

Regjeringa har sett ned eit utval som no gjennomgår dei etiske retningslinjene til oljefondet, og som skal levere utgreiinga si innan 15. juni.

Dette utvalet har no fått førespurnaden frå ITUC og UNI, som krev skjerpa retningslinjer og utestenging av selskap på svartelista til FN, stadfestar sekretæren frå utvalet Aslak Skancke.

– Utvalet har fått førespurnaden, men kjem ikkje til å kommentere den, seier han til NTB.

Strid mot

– Investeringar i selskap som tener pengar på ulovleg konfiskering, okkupasjon og busetjing på palestinsk land, strid mot den høge etiske standarden som pensjonsfonda til den norske stat prøver å streve etter, seier generalsekretær Christy Hoffman i UNI.

– Investeringane i fondet bør vere i tråd med global konsensus til støtte for fred mellom Israel og Palestina, seier ho.

LO og Fagforbundet har tidlegare kravd utestenging av dei 28 selskapa, og det same har SV, MDG og Raudt. Ap har bedt Noregs Bank «ta dei nødvendige avgjerdene om utestenging».

Omstridde bankar

Gjennomgangen til NTB viser at oljefondet i 2019 selde seg ut av to av dei svartelista selskapa, men at fondet samtidig kjøpte seg inn i Industrial Buildings Corporation som også er svartelista for verksemda si i dei ulovlege israelske busetjingane.

Blant selskapa fondet har investert i, er Bank Hapoalim og Bank Leumi. Dei to israelske bankane er tidlegare svartelista av eitt av dei største pensjonsfonda i Nederland og det store danske pensjonsfondet Sampension på grunn av finansiering av ulovlege busetjingar.

Sampension har òg svartelista det største telekomselskap i Israel Bezeq, som oljefondet i fjor kjøpte seg opp i og ved årsskiftet eigde 3,3 prosent av.

I tråd med mandatet

Oljefondet har tidlegare opplyst at investeringane i dei svartelista selskapa er i tråd med mandatet til fondet.

– Terskelen for utestenging frå oljefondet er høg, opplyste Cecilie Hellestveit til NTB førre månad.

Ho er medlem av det regjeringsoppnemnde Etikkrådet og sit òg i utvalet som har fått førespurnaden frå ITUC og UNI.

– Etikkrådet ser ikkje på at alle former for tilknyting til israelske busetjingar på okkupert område skal vere grunnlag for utestenging, sa Hellestveit, som opplyste at rådet no er i ferd med å gjennomgå lista til FN.

Fredag var Hellestveit på reise og ikkje tilgjengeleg for kommentar.

