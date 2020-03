utenriks

Kartellet ønskte å kutte produksjonen med 1,5 millionar fat per dag, eller rundt 1,5 prosent av all oljeproduksjon i verda. Planen måtte òg innebere at oljeland utanfor kartellet bidrog med eit samla kutt på 500.000 fat per dag.

Virusfrykt har ført til fallande oljeprisar og redusert etterspurnad.

Før møtet på fredag fall oljeprisen rundt 7,5 prosent. Marknaden hadde håpt på eit produksjonskutt som kunne ha bidratt til å stanse prisfallet. Prisnedgangen blir no venta å halde fram.

(©NPK)