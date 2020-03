IS hevdar å stå bak Kabul-angrep

utenriks

– To brør ramma ei samling med fråfalne i Kabul med maskingevær, handgranatar og ein rakettdriven granat, heiter det i ei fråsegn frå IS via Telegram-appen.

Alle dei drap var sivile, og 61 vart såra, ifølgje innanriksdepartementet. Regjeringssjef Abdullah Abdullah i Afghanistan var til stades, men slapp unna uskadd.

Seremonien vart halden for den sjiamuslimske politikaren Abdul Ali Mazari, som vart avretta av Taliban i 1995.

Også markeringa i fjor vart ramma av eit angrep som IS hevda å stå bak.

(©NPK)