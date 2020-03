utenriks

17-åringen som med «skulestreik for klimaet» har inspirert unge over heile verda til å danne nettverket Fridays for Future (fredagar for framtida), er i Brussel denne veka i samband med at EU-kommisjonen la fram forslaget sitt til klimalov.

Thunberg er sterkt kritisk til lovforslaget, som skal bidra til eit klimanøytralt EU innan 2050, og kalla det «ein kapitulasjon».

