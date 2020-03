FN: Over 20.000 migrantar har mista livet i Middelhavet sidan 2014

utenriks

Ifølgje FN-organisasjonen skjedde den hittil siste drukningstragedien i byrjinga av februar, då ein båt med minst 91 menneske om bord forsvann utanfor kysten av Libya.

– Det faktumet at vi har passert denne forferdelege milepælen, viser at det er akutt behov for aukande og omfattande leite- og redningskapasitet i Middelhavet, seier analysesjef Frank Laczko i IOM.

Sidan byrjinga av februar har ytterlegare eit titals menneske mista livet i forsøket på å krysse Middelhavet. Det inkluderer tre døde som vart skylt i land på ei strand i Tunisia førre veke.

Sidan januar har om lag 14.000 migrantar kryssa Middelhavet via den vestlege, sentrale og austlege ruta for å ta seg til Europa. 211 av desse har mista livet eller er sakna.

I fjor kom 100.000 migrantar til Europa over Middelhavet medan minst 1.885 døydde under forsøket.

