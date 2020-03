EU seier situasjonen på grensa mot Tyrkia er uakseptabel

utenriks

Samtidig med kritikken seier ministrane at det kviler ei stor byrde på Tyrkia, som har tatt imot og gjer sitt beste for å huse nesten 4 millionar flyktningar og migrantar. Dei vil likevel ikkje opne for dei som kjem til grensa.

– Ulovleg grensekryssing vil ikkje bli tolerert, og i den samanhengen vil vi ta alle nødvendige skritt i tråd med EUs lover og folkeretten, heiter det i ei fråsegn frå eit ekstraordinært utanriksministermøte som vart halde i Zagreb fredag.

FN har registrert 3,6 millionar syriske flyktningar i Tyrkia.

