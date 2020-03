Clinton: Lewinsky-affæren hjelpte med å kontrollere angst

utenriks

I ein serie på fire episodar på den amerikanske straumetenesten Hulu, seier Clinton at affæren hans med Lewinsky var ein måte «å kontrollere angst» på, og at han følte seg forferdeleg for at affæren i ettertid har sett så stort preg på livet til Lewinsky.

– Det eg gjorde var grufullt. Vi har alle med oss bagasje i livet og nokon gonger gjer vi ting vi ikkje burde gjere, seier 73-åringen.

Han skildrar korleis den to år lange affæren som starta i 1995, var motivert av press, skuffelsar og frykt utløyst av mange år med angst.

I serien er Bill og Hillary Clinton blitt intervjua kvar for seg om kva dei hugsar frå tida i Det kvite hus. Serien går under namnet «Hillary» og handlar i hovudsak om livet til den tidlegare førstedama.

Forholdet mellom Bill Clinton og Lewinsky og avvisinga hans av at det fann stad, førte til at han vart stilt for riksrett i desember 1998. Han vart frikjent to månader seinare.

Hillary Clinton seier at ho følte seg «øydelagt og personleg såra» då ektemannen fortalde henne om affæren. I serien snakkar dei òg om korleis Hillary bad han om å fortelje dottera Chelsea om saka før den nådde nyheitene.

– Så eg gjorde det, og det var grufullt. Det eg gjorde var gale. Eg hatar å ha såra henne, legg den 42. presidenten i USA til.

(©NPK)