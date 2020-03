Børsane fell på nytt i Asia

utenriks

Hang Seng-indeksen i Hongkong gjekk rett ned med 1,38 prosent då handelen starta fredag og heldt fram fallet til 2,06 prosent på formiddagen. Shanghai Composite Index gjekk ned 1,16 prosent, og den andre børsen i Kina, Shenzhen Composite Index fall 1,09 prosent.

Fallet kjem etter at dei amerikanske børsane alle fall over 3 prosent torsdag av frykt for ein resesjon som følgje av koronaviruset som no spreier seg over heile verda.

Også i Japan fall marknaden fredag. Nikkei-indeksen fall med 1,47 prosent frå start, men fallet forverra seg og ved lunsjtider var indeksen ned 3,17 prosent. Den breiare samansette Topix-indeksen følgde same utviklinga og gjekk ned med 3,18 prosent på formiddagen. Store selskap som Toyota og Sony fall begge 3,35 prosent.

(©NPK)