Afghanistan-samtalar heilt i det blå

Amerikanske kjelder opplyste sist helg at representantar for Taliban og den afghanske regjeringa etter planen skal setje seg ved forhandlingsbordet i Oslo 10. mars.

Noreg har lenge vore nemnt som mogleg legg til rette for slike forhandlingar, og Utanriksdepartementet stadfestar at dei har stilt seg til rådvelde for partane.

Ifølgje kjelder i departementet er det likevel ikkje noko som tyder på at dei afghanske utsendingane vil vere på plass i Oslo tysdag.

– Vi veit førebels ikkje noko, seier ei kjelde i departementet til NTB.

Strid om fangar

Taliban inngjekk 29. februar ein avtale med USA, som opnar for at dei amerikanske styrkane skal trekkast ut av Afghanistan innan 14 månader.

Avtalen opnar òg for direkte forhandlingar mellom opprørarane og den afghanske regjeringa, men Taliban stiller som vilkår at 5.000 fangar først må lauslatast. Sjølv vil dei då lauslate 1.000 fangar.

President Ashraf Ghani nektar å gå med på dette og seier at det må forhandlast om ei slik fangeutveksling.

Tryggingsrådet

USAs spesialutsending Zalmay Khalilzad og utanriksminister Mike Pompeo prøver no å overtale partane til å bli samde om fangeutveksling, slik at fredsforhandlingane kan innleiast.

– Alle partar forstår at det er på tide med fangeutveksling, seier Pompeo.

Fredag vil den amerikanske utanriksministeren prøve på få FNs tryggingsråd med på ein resolusjon som ber land i regionen slutte opp om avtalen som er inngått mellom USA og Taliban.

Ein slik resolusjon vil legge press på regjeringa i Kabul, som misliker å ha vorte halde utanfor då avtalen vart forhandla fram.

