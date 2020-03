utenriks

Taliban nektar for at det var dei som stod bak angrepet mot minneseremonien for Abdul Ali Mazari, som tilhøyrer folkegruppa hazara, der dei fleste er sjiamuslimar.

Den ytterleggåande islamistgruppa IS hevdar at det var dei og at elleve menneske vart drepne i angrepet. Det er ikkje stadfesta frå andre hald.

(©NPK)