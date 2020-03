Rapport: Idlib-provinsen blir lagt aude i årevis

utenriks

Nesten kvar tredje bygning i Syrias Idlib-provins har anten fått betydelege skadar eller er lagt i grus, slår rapporten frå The Harvard Humanitarian Initiative's Signal Program fast.

Det går fram av analysar av satellittbilde tatt av byar, landsbyar og flyktningleirar i det som inntil nyleg var Syrias siste opprørskontrollerte provins.

Syriske regjeringsstyrkar med russisk flystøtte innleidde i desember ein offensiv mot opprørarane for å ta kontroll over Idlib, som husa over 3 millionar internflyktningar frå andre deler av landet.

Dei siste kamphandlingane har drive nærare 1 million menneske på flukt nordover mot Tyrkia.

– Innbyggarane i dei fleste av desse områda flykta før eller under offensiven, og øydelegginga av heimar og vital infrastruktur vil i den næraste framtida gjere det nærast umogleg for familiane å vende tilbake, heiter det i rapporten, som er utarbeidd i samarbeid med hjelpeorganisasjonane Save the Children og World Vision.

Jamna med jorda

Analysen av satellittbilda viser landsbyar som er jamna med jorda, og flyktningleirar som er etablerte på jorde der det tidlegare vart dyrka mat.

– Skular og sjukehus er bomba, og dei mange flyktningane er no fanga under svært vanskelege forhold i ein stadig krympande enklave, heiter det i rapporten

Området som framleis blir kontrollert av tyrkiskstøtta opprørarar og militante islamistar, er omtrent på storleik med Mallorca, blir det vidare slått fast.

Månader og år

– Sjølv med det beste scenarioet, som er ei umiddelbar våpenkvile, vil det ta månader om ikkje år, å gjenreise den øydelagde infrastrukturen og rette opp igjen tillit slik at desse menneska tør å reise heim, seier Joelle Bassoul i Save the Children.

Ein granskingskommisjon etablert av FNs menneskerettsråd la måndag fram ein rapport som skuldar regimestøtta styrkar for å angripe sivil infrastruktur for å jage innbyggarane på flukt og gjere det enklare å ta tilbake område militært.

– Regjeringsvennlege styrkar har angripe sivil infrastruktur, mellom anna spesielt beskytta objekt, heiter det i granskingsrapporten.

– Som eit resultat vart sivile område gjort umogleg å bu i, mellom anna byane Maaret al-Numan og Khan Sheikhoun, blir det vidare slått fast.

Møte i Moskva

Tyrkia har sendt fleire tusen soldatar over grensa og støttar fleire opprørsgrupper i Idlib, og over 50 tyrkiske regjeringssoldatar er drepne i kampar mot syriske og syriskstøtta styrkar den siste månaden.

Torsdag møtest Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Russlands president Vladimir Putin i Moskva for diskutere ei mogleg våpenkvile.

– Eg håper at det raskt kan innførast ei våpenkvile, sa Erdogan til NTV onsdag.

