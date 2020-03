Opposisjonen vil hindre Netanyahu å styre vidare

utenriks

Høgrepartiet til Netanyahu Likud vann nyvalet på tysdag i Israel, men har ikkje nok støtte frå andre parti på høgresida til å få fleirtal i nasjonalforsamlinga.

Heller ikkje opposisjonen, med felleslista Blått og kvitt i spissen, fekk fleirtal, men vil no hindre Netanyahu frå å styre vidare.

Det høgrenasjonalistiske partiet Yisrael Beiteinu varsla torsdag eit lovforslag som vil avgrense kor lenge ein statsminister kan sitje ved makta.

Partiet, som blir leidd av tidlegare utanriksminister Avigdor Lieberman, opplyste samtidig at dei vil stemme for eit lovforslag Blått og kvitt vurderer å fremme, som vil forby tiltalte personar frå å danne regjering.

Dersom dei to partia og den andre opposisjonen stemmer for dei to forslaga, vil dei få fleirtala.

Benjamin Netanyahu er tiltalt for mutingar, svindel og tillitsbrot og må møte i retten 17. mars.

