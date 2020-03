Japan og Kina avlyser toppmøte grunna virusutbrot

utenriks

Den kinesiske presidenten skulle ha besøkt Japan i april, men torsdag opplyste ein regjeringstalsmann i Tokyo at besøket er utsett inntil eit møte kan gi resultat.

Kina er hardt ramma av det nye koronaviruset med over 80.000 smittetilfelle og over 3.000 dødsfall. I Japan er det registrert hundrevis av smittetilfelle.

Viruset, som kan føre til den alvorlege lungesjukdommen covid-19, er no påvist i over 80 land. På verdsbasis er det registrert over 95.000 smittetilfelle og over 3.200 dødsfall.

