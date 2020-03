Gresk marinefartøy husar nye flyktningar og migrantar på Lesvos

utenriks

Ifølgje ei kjelde i det greske forsvarsdepartementet vil dei bli verande i fartøyet inntil det er etablert ein ny leir på fastlandet der dei kan bu.

Fartøyet har kapasitet til å huse cirka 400 menneske.

Om lag 500 menneske, mange av dei familiar med små barn, har måtta halde seg i hamna i Lesvos' største by Mytilini sidan dei kom til øya i helga.

Stemninga i hamna er anstrengt, og hamnepolitiet og tryggingsstyrkar har prøvd å hindre både greske og utanlandske pressefotografar i å ta bilde.

FNs høgkommissær for flyktningar og andre hjelpeorganisasjonar seier dei vil hjelpe til med madrassar og senger.

Håpa på båtplass

Tysdag kveld sette hundrevis av asylsøkarar som har komme til Lesvos tidlegare, kursen mot hamna i eit forsøk på å bli innkvarterte på skipet i staden for i den overfylte Moria-leiren nokre kilometer unna. Dei hadde då høyrt rykte om at fartøyet ville komme dagen etter.

Men etter enkelte handgemeng vart dei pressa tilbake av politiet.

Ifølgje kystvakta er det berre personar som ikkje har levert asylsøknader som får komme om bord i fartøyet.

Ingen asylsøknader

På grunn av presset mot Hellas' grenser har greske styresmakter vedtatt at dei ikkje vil ta imot nye asylsøknader på ein månad.

– Instruksjonen er å registrere dei, utan at dei kan søke om asyl, og ta dei med til båten slik at dei kan overførast, seier Fotis Garoufalias, leiar for kystvakta på Lesvos.

Han legg til at prosessen vil vere fullført torsdag.

Lesvos husar frå før av over 19.000 asylsøkarar, og dei fleste bur i og rundt ein nedlagt militærleir som er berekna for knapt 3.000 menneske. Hjelpearbeidarar beskriv forholda som forferdelege, spesielt for barna.

Dei siste dagane har lokale grekarar protestert kraftig mot dei nye tilkommene. Enkelte ytterleggåande grupper har òg sperra vegar, prøvd å hindre gummibåtar i å nå land og gått til angrep på frivillige.

