California trappar opp kampen mot viruset – cruiseskip blir nekta å legge til kai

Guvernør Gavin Newsom erklærte onsdag unntakstilstand samtidig som han opplyste om det første dødsfallet i delstaten grunna viruset. Talet på smitta i California har no stige til over 50, og rundt 9.400 personar er under observasjon for mogleg smitte.

Unntakstilstanden betyr at delstatsregjeringa kan tilby meir hjelp til lokale styresmakter, og at California kan ta imot helsepersonell frå andre delstatar. Erklæringa inneber òg tiltak for å verne forbrukarar mot høge prisar på grunn av spekulering.

Delstatsregjeringa vil engasjere alle styresmaktsnivå i California «for å kartlegge smittetilfelle og avgrense spreiinga», seier Newsom.

Mogleg smitte på cruiseskip

Den første personen i California som døydde av viruset, var i februar på skipet Grand Princess under eit cruise til Mexico. Skipet er no utanfor kysten av California etter å ha avlyst resten av ein seglas til Hawaii.

Det får ikkje legge til kai i San Francisco. Elleve passasjerar og ti blant mannskapet er kanskje smitta, sa guvernør Newsom onsdag.

Det er rundt 2.500 passasjerar om bord. I tillegg har slike skip normalt sett eitt mannskap på 1.100, men det nøyaktige talet på Grand Princess er ikkje kjent.

Fleire blir testa

Cruiseselskapet Princess Cruises opplyser at 62 pasientar er bedne om å vere i lugarane sine inntil dei er testa. Dette er folk som var med på same cruise til Mexico som personen som døydde av viruset i California. I tillegg er fleire besetningsmedlemmer pålagt restriksjonar inntil dei er testa.

Princess Cruises eig òg det virusramma skipet Diamond Princess som var i karantene utanfor kysten av Japan i februar. Over 700 av personane som var om bord på dette skipet, har fått påvist smitte.

Aukar i USA

I USA er no over 130 personar stadfesta smitta av viruset, og det er smittetilfelle i over ti delstatar. Med dødsfallet i California har elleve personar i USA mista livet av viruset.

Den døde i California var ein eldre person som allereie lei av annan sjukdom. Dødsfallet var det første utanfor delstaten Washington, som hittil har meldt om ti virusdødsfall. California og Washington grensar til kvarandre.

Også på føderalt nivå blir no kampen mot viruset trappa opp i USA. Med brei semje vedtok Representanthuset onsdag kveld å løyve 8,3 milliardar dollar til å kjempe mot utbrotet. Summen svarer til meir enn 76 milliardar kroner.

