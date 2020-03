California erklærer unntakstilstand på grunn av koronaviruset

utenriks

Guvernør Gavin Newsom erklærte unntakstilstanden under ein pressekonferanse onsdag, melder Reuters. Avgjerda er tatt for å vere førebudd på ei vidare spreiing av viruset, opplyste Newsom, ifølgje CNN.

Avgjerda vart tatt etter at delstaten hadde konstatert at minst 53 personar er smitta av viruset og ein person er meld død som følgje av covid-19. Meir enn 9.400 personar er dessutan under observasjon for mogleg smitte.

Den døde var ein eldre person som allereie lei av annan sjukdom. Dødsfallet var det første utanfor delstaten Washington, som hittil har meldt om ti personar som er døde av virussmitte. Den døde var i februar på cruiseskipet Grand Princess, og fleire andre som var om bord i skipet på same tid har fått påvist koronasmitte.

Grand Princess, som onsdag var utanfor kysten av Mexico og på veg til Hawaii med 2.600 gjester og eit mannskap på 1.150, er beordra tilbake til hamn i San Francisco der helsestyresmaktene vil vurdere kva skritt som skal takast. Dei medisinsk ansvarlege på skipet seier at passasjerar som var med på cruiset frå den 11. til 21. februar, og som framleis er om bord, inntil vidare er sett i karantene på romma sine på båten. Skipet er venta til hamna i San Francisco torsdag.

(©NPK)