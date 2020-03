utenriks

I Sør-Korea steig Kospi-indeksen med 2,2 prosent, men Nikkei-indeksen var omtrent uendra då børsen stengde i Tokyo.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell overraska tysdag finansmarknadene med eit rentekutt på heile 0,5 prosentpoeng. Det er første gong sidan finanskrisa for over ti år sidan at den amerikanske styringsrenta er kutta utanom dei ordinære rentemøta.

Krisekuttet er meint å skulle gjere økonomien meir motstandsdyktig mot effektane av koronaviruset.

(©NPK)