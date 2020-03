Professor: – Framleis mogleg å unngå pandemi

utenriks

Så langt er koronaviruset påvist i over 70 land, og det spreier seg raskt i Sør-Korea, Italia og Iran. I kvart av desse landa er det no fleire tusen smitta.

Samtidig held talet på nye tilfelle i Kina fram å søkke. Onsdag vart det berre meldt om 119 nye tilfelle i landet der sjukdommen oppstod.

– Kina har klart å snu ein ganske alvorleg situasjon, seier Rebecca Cox, professor i medisin og leiar for Influensasenteret ved Universitetet i Bergen.

Ekstreme tiltak

Cox meiner Kina har vist at det er mogleg å avgrense spreiinga med svært strenge karantene-tiltak. Kinesiske byar med fleire millionar menneske vart tidlegare i år nærast isolerte, og innbyggjarar fekk beskjed om å halde seg heime.

– Eg trur situasjonen hadde vore mykje verre no viss ikkje Kina hadde innført så strenge tiltak, seier Cox til NTB.

Trass den ekstreme handteringa i Kina har fleire ekspertar spådd at det omtrent er umogleg å unngå at virussjukdommen covid-19 blir ein pandemi. Det vil seie at viruset spreier seg ukontrollert og smittar svært mange menneske over store delar av verda.

Men Cox meiner det ikkje er gitt at covid-19 får eit så stort omfang.

– Vi er framleis i ein fase der vi kan stanse dette viss innsatsen er sterk, seier ho.

– Alle må bidra

Koronaviruset vart først oppdaga i den kinesiske byen Wuhan mot slutten av fjoråret. Cox påpeikar at det no er gått fleire månader og at sjukdommen enno ikkje har vorte fullstendig pandemisk.

Samtidig aukar risikoen for ein pandemi jo fleire stader viruset dukkar opp og byrjar å spreie seg i befolkninga. Faren aukar i land som ikkje klarer å gjennomføre skikkeleg kontroll av tilreisande frå område der mange er smitta.

– Alle land må gjere så godt dei kan for å avgrense spreiinga. Dei neste vekene blir veldig viktige, seier Cox.

I Noreg er det viktig at folk følgjer rådet frå helsestyresmaktene og tar forholdsreglar for å avgrense smitterisikoen. Viss situasjonen forverrar seg, kan styresmaktene bli nøydde til å setje i verk meir drastiske tiltak som mellombels stenging av bedrifter eller skular eller isolasjon av mindre område der viruset spreier seg.

Meir kunnskap

Sidan viruset framleis er ganske nytt, er det vanskeleg å vite nøyaktig kor mange av dei smitta som blir alvorleg sjuke og døyr. Anslaga har variert, men Cox trur delen no ligg litt under 1 prosent.

Det vil seie at dei aller, aller fleste berre får ein mild eller moderat sjukdom. Den vesle delen som døyr, har sokke etter kvart som legane har fått meir kunnskap om sjukdommen og korleis den bør behandlast – og Cox trur delen kan søkke ytterlegare.

Samtidig ser det ut til at covid-19-viruset smittar litt lettare enn influensa. Viss ikkje spreiinga blir stansa, kan dermed svært mange menneske over heile verda bli smitta.

Av dei som blir smitta, er det eldre og menneske med andre alvorlege sjukdommar som har størst risiko for å bli alvorleg ramma.

(©NPK)