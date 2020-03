Politico: Bloomberg vurderer å trekke seg

utenriks

Det skriv Politico onsdag morgon. Nettstaden viser til ei rekke kjelder som er kjende med Bloombergs planar.

Den tidlegare borgarmeisteren i New York har brukt milliardar av formuen sin på ein storstilt reklamekampanje for å overtyde veljarane om at han er rett mann til å slå president Donald Trump.

Men han vann berre i territoriet Amerikansk Samoa, og sjølv om han sikra seg delegatar i fleire delstatar, vann han ikkje ein einaste av dei 14 delstatane som heldt nominasjonsval tysdag.

I staden vart han slått grundig av Joe Biden i dei delstatane han hadde satsa sterkast på, mellom dei i Virginia. Både Bloomberg og Biden tilhøyrer den moderate fløya i Demokratane.

Bloombergs pressetalskvinne Julie Wood seier til Reuters at han no vil vurdere valkampen sin, men ho understrekar at det ikkje betyr at han gir seg som kandidat.

Bloombergs relativt dårlege prestasjon får merksemd frå Det kvite hus.

– Den aller største taparen i kveld er Mini Mike Bloomberg. Dei «politiske» konsulentane hans tok han med på ein tur. 700 millionar dollar rett i vasken, og han fekk ikkje noko anna igjen enn kallenamnet Mini Mike, medan ryktet hans vart fullstendig øydelagt, skriv Trump på Twitter.

