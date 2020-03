Mangel på dopapir i Australia som følgje av virusfrykt

utenriks

Australias største butikkjede Woolworth har innført restriksjonar på fire pakker toalettpapir per kunde for å sikre at fleire får tilgang til produktet.

Bilde delt på sosiale medium dei siste dagane viser tomme butikkhyller på fleire varer, mellom anna toalettpapir, pasta og hermetikk.

Butikkar har òg meldt om mangel på masker og handsprit som følgje av frykta for koronaviruset. I Australia er det stadfesta 41 tilfelle, inkludert eitt dødsfall.

Statsminister Scott Morrison seier han har snakka med dei to største butikkjedene i landet – Woolworth og rivalen Coles – om responsen deira på panikkshoppinga.

– Eg kan forstå kvifor folk er bekymra og går til butikken og gjer slike ting. Men rådet er at det ikkje er nødvendig, sa Morrison til 2GB Radio onsdag.

(©NPK)