Latvias indirekte snøkrabbeangrep på Noreg avvist av EU-domstolen

Latvia aksepterer ikkje at Noreg reserverer seg einerett til denne fangsten, men i staden for å gå til sak mot Noreg, gjekk landet altså til sak mot «sine eigne», i form av EUs utøvande styresmakt, skriv Rett24.

Kravet var at EU-kommisjonen skulle påleggast å forhandle fram ein avtale med Noreg. Dersom det ikkje lykkast, skulle kommisjonen ta «internasjonale rettslege steg», men søksmålet spesifiserte ikkje kva slags steg dette var.

I avvisinga skriv EU-domstolen at det ikkje finst nokon skriftlege EU-reglar som pålegg kommisjonen å løyse konfliktar med Noreg. Domstolen konkluderer med at han ikkje kan handheve Latvias krav rettsleg.

EU meiner Svalbardtraktaten gir medlemslanda lov til å drive snøkrabbefangst ved den norske øygruppa og har utskrive 20 lisensar til mellom anna polske og latviske båtar. Noreg avviser desse lisensane.

Dersom EU får gjennomslag for at andre traktatland har same rett som Noreg til å drive fangst og fiske, kan det òg få konsekvensar for retten til dei ressursane som ligg under havbotnen.

– Alle veit at dette til sjuande sist ikkje handlar om snøkrabbe, men om olje, sa den polske EU-parlamentarikaren Jaroslaw Walesa til NTB i 2018.

