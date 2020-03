Korona endrar måten ein helsar på

utenriks

Handtrykk, franske kyss på kinnet eller ein god klem har vorte fy-fy. Verda over er folk i ferd med å endre helsevanar av frykt for å bli smitta av koronaviruset.

I den kinesiske hovudstaden Beijing er det sett opp raude plankeveggar der folk får beskjed om å ikkje trykkje hender på vanleg vis, men heller folde eigne hender til helsing. Og gjennom byen gjallar høgtalarar som oppmodar folk til å ta opp att den tradisjonelle gongen shou-helsinga – ein knytt neve i motsett handflate – for å seie hei.

Det var i Kina viruset, som til no har tatt over 3.000 liv verda over, først oppstod.

Franske kysseråd

I Frankrike er avisene fylte med råd om korleis ein kan erstatte den vanlege helsinga med kyss på kinnet, ei svært daglegdags handling blant franskmenn flest, og handtrykk.

Etiketteekspert Philippe Lichtfus seier til media at å sjå kvarandre inn i auga kan fungere godt nok som ei helsing.

Og som eit teikn i tida ville ikkje innanriksminister Horst Seehofer i Tyskland ta imot den utstrekte handa frå statsminister Angela Merkel måndag, men smilte i staden og heldt hendene for seg sjølv. Det førte til latter hos begge, før Merkel vinka med handa i staden.

Helser med føtene

I Brasil rår styresmaktene folk til å slutte å dele på metallsugerøyra som gjerne blir brukte i den populære koffeinrike drinken mate, og i alle fall til å slutte å kysse, sjølv om det berre er på kinnet.

I Iran, der minst 66 personar har døydd av viruset, har ein video som viser tre venner som helser med føtene, gått viralt.

På New Zealand har fleire utdanningsinstitusjonar gått vekk frå den gamle maori-tradisjonen med å helse ved å gni nesa mot kvarandre, medan folk på nabokontinentet Australia blir oppmoda til å byte ut handtrykket med eit klaps på ryggen.

Rammar tradisjon

Koronautbrotet kan òg ramme ein kjær tradisjon i Spania, nemleg å kysse hender og føter på skulpturar av jomfru Maria i veka før påske. Med mindre enn ein månad igjen, kan ritualet bli forbode.

– Det er eitt av tiltaka vi vurderer, seier talsmann for nasjonale helsestyresmakter, Fernando Simon.

I Polen, eitt av dei mest katolske landa i Europa, blir innbyggjarane no oppmoda til ikkje å ta nattverdskjeksen i munnen, men i hendene, eller aller helst å ete ein symbolsk kjeks.

