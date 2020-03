Iran nektar å opne anlegg for IAEA

utenriks

– Fabrikkert informasjon frå etterretningstenester gjer ikkje Iran forplikta til å vurdere slike førespurnader, seier ambassadøren til landet i FN i Wien, Kazem Gharib Abadi.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) kritiserte måndag Iran for å nekte inspektørar tilgjenge til to stader som ifølgje enkelte kjelder kan ha hatt tilknyting til det historiske atomprogrammet i landet.

IAEA har etter omfattande inspeksjonar tidlegare slått fast at det ikkje finst bevis for at Iran sidan 2009 har hatt planar om å utvikle atomvåpen, noko som er i tråd med det landet sjølv held fast på.

