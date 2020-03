Iran avlyser fredagsbønn av virusfrykt

utenriks

Iran er det landet i verda der flest har fått påvist smitte, nest etter Kina der over 90.000 menneske har fått påvist smitte og over 3.100 er døde.

Ifølgje den siste oppdateringa frå Verdshelseorganisasjonen (WHO) er det utanfor Kina hittil registrert 166 dødsfall og over 10.500 smittetilfelle i minst 74 land.

I Iran er det no påvist smitte i nesten alle dei 31 provinsane, og statleg TV melde onsdag at fredagsbønna er avlyst i alle provinshovudstader for å hindre ytterlegare smittespreiing.

(©NPK)