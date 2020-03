utenriks

Samanstøytane skjedde i nærleiken av grenselandsbyen Kastanies onsdag morgon.

Presset mot grensa har auka betydeleg etter at Tyrkia fredag opna grensa mot Europa, og titusenvis av menneske har samla seg for å prøve å ta seg gjennom grensegjerdet eller over grenseelva Evros.

Tysdag opplyste greske styresmakter at Hellas sidan laurdag har hindra over 26.000 menneske i å ta seg inn i landet. I tillegg er 218 personar arresterte.

