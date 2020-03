utenriks

17-åringen er ein av fleire som allereie har kritisert det som har leke ut om forslaget. Som ein del av EUs klimainnsats skal det mellom anna lovfeste målet om karbonnøytralitet innan 2050.

– Dette forslaget gjer ikkje noko med klimakrisa. Netto nullutslepp i 2050 for EU er det same som å kapitulere. Vi treng ikkje berre mål for 2030 og 2050. Først og fremst treng vi dei for 2020 og kvar månad og kvart år som kjem, skriv Thunberg i eit brev saman med andre unge aktivistar.

