Gresk politi i samanstøytar med migrantar på grensa

Politiet tok onsdag i bruk tåregass og sjokkgranatar for å drive vekk tusenvis av menneske som har samla seg rundt grenselandsbyen Kastanies ved grensa mot Tyrkia.

Like ved grensepasseringa Pazarkule vart ein migrant skoten i leggen då ei gruppe prøvde å klippe seg gjennom grensegjerdet. Det opplyser ein fotograf frå nyheitsbyrået AFP, som var vitne til hendinga.

Presset aukar

Gruppa kasta deretter stein mot politiet, som svarte med tåregass. Fleire tyrkiske ambulansar vart observerte på staden.

Greske styresmakter publiserte onsdag ein video som visstnok viser ein tyrkisk politimann som skyt ein tåregassgranat mot det greske grensepolitiet.

Presset mot grensa har auka betydeleg etter at Tyrkia fredag opna grensa si mot Europa, og titusenvis av menneske har samla seg for å prøve å ta seg gjennom grensegjerdet eller over grenseelva Evros.

Onsdag morgon strøymde mange nye flyktningar og migrantar til staden, der gresk opprørspoliti har tatt oppstilling langs grensa.

Tysdag opplyste greske styresmakter at Hellas sidan laurdag har hindra over 26.000 menneske i å ta seg inn i landet. I tillegg er 218 personar arresterte.

Skuldingar frå Erdogan

Tyrkias president Tayyip Recep Erdogan skulda onsdag Europa for å «tråkke på» rettane til flyktningar.

– Dersom europeiske land ønsker å finne ei løysing på dette, må dei støtte Tyrkias innsats for ei politisk og humanitær løysing i Syria, sa Erdogan i ein TV-tale.

Erdogan støttar opprørsstyrkane i Idlib-provinsen i Syria, der kampane mellom opprørarar og regjeringsstyrkar har blussa opp dei siste månadene og sendt rundt éin million sivile syrarar på flukt.

