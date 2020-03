Full propagandakrig mellom Hellas og Tyrkia

utenriks

Tyrkia skuldar Hellas for å ha skote med skarpt mot migrantane og drepe minst éin person. Det avviser Hellas på det kraftigaste og skuldar i staden Tyrkia for å spreie falske nyheiter.

– Eg avviser dette kategorisk, seier talspersonen til den greske regjeringa Stelios Petsas til AFP.

Tyrkia: Opna eld

Tyrkiske styresmakter sa til media onsdag at gresk grensepoliti hadde opna eld mot migrantane nær grenseovergangen Kastanies, som på tyrkisk side heiter Pazarkule.

Ifølgje Tyrkia døydde ein person seinare på sjukehus av skadar i brystet, medan fem andre vart skadde.

Greske styresmakter publiserte på si side onsdag ein video som visstnok viser ein tyrkisk politimann som skyt ein tåregassgranat mot det greske grensepolitiet.

Tidlegare onsdag kom det meldingar om at det greske grensepolitiet hadde prøvd å drive vekk migrantane som prøver å krysse grensa, med tåregass og sjokkgranatar.

Falsk video

Ein fotograf frå AFP skal ha observert at ein migrant vart skoten i leggen då ei gruppe prøvde å klippe seg gjennom grensegjerdet, medan andre journalistar rapporterer at dei har sett minst fire tyrkiske ambulansar forlate området, skriv AP.

Måndag sirkulerte det òg ein video som visstnok viste at ein flyktning vart skoten og drepen ved grensa. Greske styresmakter har avvist også denne som falsk.

Ifølgje Hellas oppheld det seg no om lag 15.000 flyktningar og migrantar langs grensa.

Sidan den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan førre veke gjorde det klart at Tyrkia ikkje lenger vil hindre folk i å krysse grensa, har greske styresmakter stansa over 27. 000 forsøk på grensekryssing og arrestert 220 personar som har greidd å komme seg over, skriv AP.

(©NPK)