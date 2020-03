EU skal lovfeste mål om klimanøytralitet

utenriks

– No står det skrive i stein kva som er målet for 2050. Det er ikkje veldig langt unna; barna mine kjem då til å vere litt yngre enn eg er no, sa president Ursula von der Leyen i EU-kommisjonen til media då lova formelt vart presentert.

– Klimaet er ein del av naturen som gir oss liv, og vitskapen fortel oss at denne naturen er alvorleg trua. Klimalova er ein del av bidraget frå EU til klimahandling, heldt ho fram.

Lova skal stake ut kursen for all EU-politikk og skape føreseielegheit for styresmakter, bedrifter og borgarar, skriv kommisjonen i ei pressemelding onsdag.

– Ho skal leie oss på vegen når vi byggjer ein berekraftig vekstmodell, som von der Leyen uttrykte det.

Miljøorganisasjonar har kritisert forslaget for å ikkje skjerpe utsleppsmåla for 2030. «Forslaget peikar mot eit tapt tiår», seier Greenpeace og seier utsleppskutt dei kommande ti åra er avgjerande.

Det er allereie lagt inn at lova skal reviderast med tanke på eit nytt mål for 2030 når det er gjennomført ei grundig konsekvensutgreiing, noko som er venta å skje til hausten.

– Vi skal gå i front, og eg er sikker på at vi vil inspirere mange partnarar på veg mot klimatoppmøtet i november, seier EU-toppen.

(©NPK)