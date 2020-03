Åkesson ved grensa i Hellas: Sverige er fullt

utenriks

Flygebladet er signert med «Det svenske folket og Sverigedemokraterna».

– Det er ikkje kapasitet i Sverige til å ta imot fleire. Det finst ingen bustadar. Vi prøver å få dei til å ikkje vilje dra til berre Sverige, seier leiaren for det høgrepopulistiske partiet til Expressen.

Justis- og migrasjonsminister Morgan Johansson kallar grensestuntet useriøst.

– Åkesson drar dit for å posere for kameraa. Vi drar hit for å prøve å løyse konflikten. Det seier vel ein del om kor ulikt vi jobbar, seier sosialdemokraten.

