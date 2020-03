Viruset spreier seg vidare på fleire kontinent

utenriks

– Heile landet er no i krig med denne smittsame sjukdommen, sa den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in tysdag.

477 nye tilfelle vart same dag stadfesta i landet. Det samla talet på smitta i Sør-Korea er no over 5.000 – fleire enn i noko anna land med unntak av Kina.

Også i Europa spreier viruset seg, og i Italia er over 2.000 menneske smitta.

Samtidig fell talet på nye tilfelle i Kina, der sjukdommen først oppstod. Fleire av dei nye smitta som er oppdaga, er personar som kjem tilbake til Kina frå utlandet.

Kinesiske styresmakter har derfor innført 14 dagars karantene for alle reisande som kjem frå Sør-Korea, Japan, Iran og Italia.

Økonomisk sjokk

– Vi er i ukjent territorium, sa generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdshelseorganisasjonen (WHO) måndag.

Han sa det aldri tidlegare er oppdaga eit luftvegsvirus som blir spreidd internt i befolkningsgrupper, men som likevel kan stansast med riktige tiltak.

Kva tiltak som har riktige, er vorte eit stort dilemma for styresmaktene i ei lang rekke land. Regjeringa i Kina innførte tidlegare i år ekstreme tiltak som bidrog til å bremse sjukdommen – men som også vart eit stort sjokk for økonomien.

Millionar av menneske vart i praksis isolert, og mange fekk beskjed om å halde seg innandørs. I delar av landet vart økonomien i ein periode nærast lamma.

Likevel verkar det som dei drastiske grepa har gitt resultat, og tysdag vart det berre rapportert om 125 nye smittetilfelle i Kina.

– Må unngå panikk

I europeiske land er tilnærminga førebels ein annan, men også her blir det gjort forsøk på å hindre tett kontakt mellom menneske. I Nord-Italia har styresmaktene hindra ferdsel inn og ut av byar der viruset spreier seg.

– Vi bør ikkje gi etter for panikk, men situasjonen vil truleg framleis bli verre, sa EUs krisehandteringskommissær Janez Lenarcic måndag.

I eit forsøk på å samordne innsatsen har EU danna eit felles responsteam. 18 EU-land har òg gått saman om å kjøpe verneutstyr. Men ingen EU-land viser teikn til å ville innføre grensekontrollar som følgje av viruset.

Så langt er 32 menneske stadfesta smitta i Noreg, og Helsedirektoratet sa tysdag at det er risiko for lokal spreiing av viruset i løpet av nokre dagar.

(©NPK)