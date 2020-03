Trump kutta støtta til desse flyktningane – no gir Noreg meir

utenriks

– Vi vil ikkje vere ei byrde for FN. Vi vil ikkje vere ei byrde for noko land. Vi vil ta ansvar på eiga hand. Derfor vil eg be deg om å òg spørje andre om å gi pengar. For utdanning handlar til sjuande og sist ikkje berre om eit papir og ein blyant, men miljøet rundt, seier ein av elevane på ein jenteskule i Jordan for palestinske flyktningar til Noregs utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Tysdag fekk Eriksen Søreide ei omvising i flyktningleiren i Amman, og ho fekk mellom anna sjå korleis norske pengar bidrar til å lære små jenter engelsk og naturfag på den FN-drivne skulen. Og korleis pasientane strøymer til helsesenteret som FNs organisasjon for palestinske flyktningar (UNRWA) driv.

Pengenyheit

UNRWA er i pengemangel etter at USAs president Donald Trump kutta støtta i 2018. Seinare har USA jobba for å få lagt ned organisasjonen, men Noreg gir framleis årlege millionbeløp.

Under besøket i flyktningleiren i Amman, slapp utanriksministeren ei nyheit om at regjeringa overfører heile støtta til UNRWA på 125 millionar kroner for 2020 på éin gong.

Det kan komme meir pengar til enkeltprosjekt seinare.

– Vi gir no ut grunnstøtta vår for 2020. Vi gjer det for at de og andre elevar som er her eller på Gazastripa eller i Libanon, kan ha skulebøker og medisinsk utstyr. Vi gjer det fordi vi veit at arbeidet lærarane og legane gjer, og arbeidet de gjer, er framtida deira. Det er derfor vi bidrar med pengar, men også med politisk innsats for å finne politiske løysingar, sa Eriksen Søreide til elevane.

Takkar Noreg

Fleire av elevane på skulen takka Noreg for pengebidraget. Fungerande leiar Christian Saunders i UNRWA er òg takksam.

– Det er utruleg viktig. Då USA kutta støtta i 2018 mista vi ein tredel av støtta. Det er eit veldig underskot som vi må dekke opp, og resultatet er at dei palestinske flyktningane lir, seier Saunders til NTB.

USA har heilt sidan skipinga av UNRWA vore den største bidragsytaren, men president Donald Trump kutta all støtte i eit forsøk på å presse palestinarane til forhandlingsbordet i 2018.

Grunngivinga var at USA ber ein uforholdsmessig stor del av byrdene og at UNRWA godtar for mange menneske som flyktningar.

UNRWA hjelper 2,1 millionar palestinske flyktningar i Jordan, 1,3 millionar på Gazastripa, nærare 800.000 på Vestbreidda og 450.000 i Syria med utdanning, helsetenester og anna hjelp.

Utanriksminister Eriksen Søreide er i Jordan i samband med det norske statsbesøket.

