Pence: Korona-behandling kan vere klar innan sommaren

utenriks

– Ein vaksine er truleg ikkje tilgjengeleg før mot slutten av året eller starten av neste år, men midlar som kan lindre koronasmitta, vil bli gjort tilgjengeleg innan sommaren eller tidleg på hausten, sa visepresident Mike Pence på ein pressekonferanse måndag.

Pence seier at ein vaksine kan bli testa dei neste seks vekene.

Medikamentet remdesivir frå legemiddelprodusenten Gilead har allereie vorte brukt for å behandle ein smitta i USA, som ein del ein test. Det intravenøse legemiddelet blir òg sendt til Asia for testing.

Ei anna potensiell behandling er utvikla av legemiddelselskapet Regeneron.

Sidan laurdag har seks personar døydd av koronaviruset i USA. Alle døydde i delstaten Washington.

På pressekonferansen i Det kvite hus måndag sa Pence at USA innan dei neste 12 timane vil vere klar for å screene alle passasjerar som kjem til USA frå Sør-Korea og Italia, for viruset.

Dei to landa er dei som er hardast ramma av viruset ut over Kina, der smitten braut ut i desember i fjor.

Det amerikanske legemiddelselskapet Pfizer seier dei er i ferd med å utvikle ein kur mot koronaviruset, skriv Reuters. Selskapet forventar å teste kuren i mars. Dersom behandlinga viser seg å vere effektiv, kan ho vere tilgjengeleg før utgangen av året.

(©NPK)