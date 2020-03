MSF: Ung eritrear brente inne i leir i Libya

utenriks

Brannen braut ut natt til søndag på ei overfylt celle i eit senter i Dhar el Jebel der 500 flyktningar og migrantar er vilkårleg internerte.

– Han var fanga i flammane medan han sov i ein av dei overfylte cellene i interneringssenteret, skriv Leger Uten Grenser (MSF) i ei pressemelding tysdag.

Organisasjonen krev at det umiddelbart blir etablert trygge bustadar for dei mest sårbare, men understrekar at det berre vil fungere viss Europa sluttar å returnere menneske til Libya og tar imot menneske som overlever båtturen til Europa.

– Nokon av pasientane våre i Dhar el Jebel interneringssenter har vore internerte i tre år. Evakuering og gjenbusetjing av flyktningar og asylsøkarar frå Libya må skallerast opp no seier Christine Nivet, som er prosjektkoordinator for MSF i området.

Dei fleste som er internerte i senteret, er FN-registrerte eritreiske og somaliske asylsøkarar. Fleire har vorte torturerte og pressa for pengar. Nokon av dei har òg prøvd å krysse Middelhavet, men har blitt stansa og tatt med tilbake av den libyske kystvakta.

– Psykologen vår rapporterer om eit veldig høgt nivå av desperasjon. Menneske er i sjokk, som om dei er nomne på grunn av fleire traume utan nokon ende i sikte, seier Nivet.

(©NPK)