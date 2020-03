Kongeparet på heilag grunn: Besøkte staden der Jesus vart døypt

utenriks

Dronning Sonja var tydeleg prega då ho saman med prins Ghazi i Jordan gjekk ned til staden der Jesus vart døypt. Ho vart ståande lenge åleine og vurdere omgivnadene og ta bilde med mobilen.

– Dette er ein av dei heilagaste stadane i verda. Det er her Johannes døypte Jesus, og Jesus starta tenesta si, seier dagleg leiar Rustom Mkhjian i organisasjonen som tar vare på døypestaden til NTB.

Det var han som viste kongeparet rundt saman med prins Ghazi, som er leiar for døypestaden.

– Dei verka veldig interesserte, seier han.

Kong Harald er sjølv døypt i heilagt vatn frå Jordan-elva, slik den kongelege norske tradisjonen tilseier. Under besøket lét både kongen og dronninga seg velsigne i vatn frå elva, ved å ta det på fingrane og deretter fukte panna.

Hola til døyparen

Seinare heldt dei fram til hola der døyparen Johannes budde, ifølgje Mkhjian. Tilsynelatande gjorde det inntrykk på dronninga å vere på bibelsk grunn, og ho sat òg lenge for seg sjølv i grotta og naut inntrykka.

Med på turen var òg dronning Rania og kong Abdullah av Jordan. Sistnemnde er opptatt av å verne den historiske staden på ein verdig måte, etter kvart som det strøymer til med stadig fleire turistar.

– Det siste vi vil sjå er eit McDonalds-skilt her, sa han noko spøkefullt til kong Harald, medan dei to dronningane hadde gått ned for å sjå nærare på døypestaden saman med prins Ghazi.

– Ikkje Disneyland

Rustom Mkhjian er opptatt av det same. Han fortel at det kjem pilegrimar frå heile verda for å oppleve dei bibelske omgivnadane.

– Vi vil ikkje gjere dette til noko Disneyland, seier han.

Etter besøket på døypestaden drog kongeparet vidare til ei evangelisk-luthersk kyrkje i Bethany, som er utsmykka av den norske kunstnaren Håkon Gullvåg. Kyrkja ligg i eit område der alle dei kristne forsamlingane i Jordan har fått kvar si tomt av kong Abdullah til å bygge ei kyrkje på.

Kongeparet er på eit tre dagars langt statsbesøk i Jordan, som blir avslutta med eit besøk i oldtidsbyen Petra onsdag.

